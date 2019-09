Nun alle gegen die ÖVP: Leitspital politisch tot!

Scharfe Kritik am "Stil des Drüberfahrens“

Im Gespräch mit der “Steirerkrone„ legte SPÖ-Chef Michael Schickhofer am Montag noch einmal nach. Er wehre sich gegen den “bisher praktizierten Stil des Drüberfahrens über die Bevölkerung„ und wolle das Spitalsprojekt neu bewerten: “Zwei Drittel der Liezener haben Sorgen und Ängste, die ich ernst nehmen will. Gute Reformen müssen von der Bevölkerung mitgetragen werden."