Ganzes Gebäude in Wien von Aktivisten besetzt

Besetzte Häuser in Wien keine Seltenheit

Zuletzt herrschte im Dezember 2018 in Wien Aufregung um ein besetztes Haus in Ottakring. Ein ganzes Gebäude war in Beschlag genommen worden. Zahlreiche Banner mit Aufschriften wie „Instandbesetzen statt kaputtbesitzen“ waren an der Fassade befestigt. Die WEGA räumte schließlich das Gebäude.