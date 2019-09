10 Gäste randalieren in Lokal: Mehrere Festnahmen

Wilde Szenen haben sich am Dienstag in einem Lokal in Salzburg abgespielt. Nachdem der Wirt rund zehn Gäste des Drogenkonsums verdächtigt und sie hinauskomplementiert hatte, wurde er mit Stühlen und Gläsern beworfen. Die Personen flüchteten, einige wurden später von Polizisten gestellt. Ein 26-Jähriger konnte erst gestoppt werden, nachdem die Beamten vier Schreckschüsse abgegeben hatten.