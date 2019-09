„Mautbefreiung wäre für Salzburg ein Meilenstein“

Die vier Bundesländer Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich wollen mautfreie Korridore auf ihren Autobahnen. Mit Hilfe der ÖVP-Abgeordneten könnte der Antrag dazu schon heute im Parlament eingebracht werden. Dabei gilt es als wahrscheinlich, dass die Westautobahn von der Grenze am Walserberg bis Salzburg-Nord eingereicht wird. Denn genau in diesem Bereich liegen die Zonen, die am meisten von der Ausnahme profitieren würden. „Es wäre sicherlich ein Meilenstein und würde unzählige Anrainer vom Vignette-Ausweichverkehr entlasten“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, der im Parlament auf eine breite Unterstützung hofft. Dabei geht es um viel, immerhin ist Salzburg die größte österreichische Grenzstadt und gerade im Westen und Norden durch Messe, Einkaufszentren, Flughafen und Stadion ein Magnet für das Publikum aus Deutschland.