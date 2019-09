Autolenker bei Überschlag aus Pkw geschleudert

Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Niederösterreich in einer Kurve von der Straße abgekommen. Sein Wagen überschlug sich und kam in einem Feld auf dem Dach zu liegen. Der Lenker wurde beim Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.