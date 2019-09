Polizeischule:„Bruchbude seit Jahrzehnten“

Die Kritik ist für die FPÖ nicht nachvollziehbar

Ganz anders sieht das FPÖ-Chefin Marlene Svazek, die auch Vize-Bürgermeisterin in Großgmain ist: „Die Gemeinde hat bereits beschlossen, das Haus zu sanieren. Dass sie die Nachricht von der Sperre aus den Medien bekommt, treibt das politische Geplänkel um die Schule auf die Spitze.“

Tatsache ist: Schon bisher mussten sechs von derzeit insgesamt acht Klassen in anderen Bundesländern unterrichtet werden, weil in Salzburg dazu einfach die Räumlichkeiten fehlten.

„Das Innenministerium ist seit 19 Jahren in Händen von ÖVP und FPÖ. Jenen Parteien, die bei jeder Gelegenheit das Wort Sicherheit in den Mund nehmen und mit Angstmache um Stimmen werben“, sagt SPÖ-Nationalratsabgeordneter Walter Bacher: „Sie sind schuld an diesem Skandal.“

Dazu kommt: Die leerstehende Schule in Wals-Viehhausen hätte sich längst als Alternative angeboten, es scheiterte an 40.000 € für den Parkplatzbau. Zum Vergleich: Ein Kickl-Polizei-Pferd kostet 13.500 €.