Drogenkoffer in Pradl: Drahtzieher nun verurteilt

Pkw-Besitzer packte aus

Bei seinen Einvernahmen packte der Vorarlberger aus. Dies führte bereits zu Verurteilungen von Abnehmern, als Lieferanten nannte er den Polen. Der in Thailand lebende Osteuropäer soll den „Stoff“ dank guter Beziehungen in Nepal besorgt haben. Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hatte neun Koffer mit je acht Kilo Cannabisharz angeklagt. Drei Übergaben in Hotels in der Schweiz (Zürich, Bern) bestätigte der Vorarlberger als Zeuge. Allein der Schmuggel-Lohn soll dabei jeweils rund 8000 Euro betragen haben. „Dass der Trick mit dem doppelten Boden so lange gut gegangen ist, verwundert mich“, sagte der Staatsanwalt. Die Verteidigerin plädierte, dass der Pole nur ein „Bauernopfer“ sei, die wahren Hintermänner seien andere.