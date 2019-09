Klares Nein zu neuen Festen in der Altstadt

Von Ende Juni 2018 bis Anfang Juli 2019 wurde der Residenzplatz an 117 Tagen genutzt, der Kapitelplatz an 184 Tagen, der Mozartplatz an 179 und der Domplatz an 172 Tagen – zu viel, finden die Stadt-Grünen. Sie schlagen für den Residenzplatz maximal 90 und für die anderen Plätze maximal 140 Veranstaltungstage vor.