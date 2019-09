Trailer: Wohliger Grusel pünktlich zu Halloween

In den USA sind sie Kult: Die Horrorgeschichten aus der Buchtrilogie „Scary Stories to tell in the Dark“. Was wäre, wenn das, wovor wir uns am meisten fürchten, plötzlich wahr würde? Wie ein Trailer jetzt auf schaurige Art und Weise deutlich macht, bringen Regisseur André Øvredal und Produzent Guillermo del Toro mit „Scary Stories to tell in the Dark“ pünktlich zu Halloween unsere verborgensten Ängste in düsteren Bildern auf die große Leinwand.