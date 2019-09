Nächste Blamage! USA verlieren auch gegen Serbien

Viele Stars fehlten

Trotz des schwachen Auftritts ohne zahlreiche Superstars wie LeBron James, Stephen Curry oder James Harden waren die Reaktionen in der Heimat auf den WM-Fehlschlag weniger harsch als noch in der Vergangenheit ausgefallen. „Das ist kein Desaster für die USA, das ist keine Schande, das ist kein Mangel an Einsatz“, kommentierte „NBC“. „Das ist einfach ein weiteres Zeichen, dass sich das Basketball-Universum ändert.“ Spätestens bei Olympia 2020 in Tokio wird aber erwartet, dass das Imperium zurückschlägt. „Wenn USA Basketball in der Zukunft diese Turniere wieder dominieren will, muss es die Struktur des Kaders und die Beteiligungsrate der Superstars verbessern“, forderte „ESPN“.