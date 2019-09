64-Jähriger in U-Haft: „Vorwürfe sehr umfangreich“

Suche nach Leiche

Bedeckt hielt sich der Sprecher weiterhin bezüglich der Ermittlungen rund um den Verdacht des Mordes an der Partnerin des Mannes, die er in den 1980er-Jahren getötet haben soll. Derzeit wird nach den sterblichen Überresten der Frau gesucht, „die Grabungen laufen“, so Bien. Der Mordverdacht sei jedoch „nicht dringend und nicht Grund für die U-Haft“, wie der Sprecher bereits am Mittwoch nach Bekanntwerden der Festnahme erklärt hatte.