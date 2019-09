Korn: Ein Blick zurück und ins Erdinnere

Es ist die mittlerweile 13. Studioplatte des Quintetts um Sänger und Aushängeschild Jonathan Davis, der zumindest eines in punkto Rückbesinnung auf alte Tugenden einlöst: Gleich im kurzen Opener „The End Begins“ erklingt der von ihm gespielte Dudelsack, ein Markenzeichen von Korn, das zuletzt allerdings immer seltener zum Einsatz kam. Auch in weiterer Folge weiß sich die Band gut in Szene zu setzen, klingt in „Cold“ wütend wie schon lange nicht oder beweist mit der ersten Single „You‘ll Never Find Me“, dass man immer noch einen Hang zu großen, melodiösen Refrains hat.