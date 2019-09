Mauthausen-Komitee: „So viele Einzelfälle wie nie“

„Die FPÖ ist eine Ansammlung von Einzelfällen“

„Rechtsextreme Aktivitäten sind für eine Karriere in der FPÖ kein Hindernis“, konstatiert das Komitee und nennt mehrere Beispiele. „Die FPÖ ist eine Ansammlung von Einzelfällen. Keine der anderen Parteien kann noch sagen, dass sie davon nichts weiß“, so Vorsitzender Willi Mernyi. An alle anderen Parteien erging ein Brief mit der Frage, wie man es mit den Blauen halte. „Die Wähler sollen wissen, woran sie sind“, betont Mernyi.