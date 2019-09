Video: Kosovo-Coach flippt bei PK komplett aus

Kosovo hat nicht einmal zwei Millionen Einwohner. Der Balkan-Staat ist erst seit drei Jahren Mitglied des Fußball-Weltverbandes FIFA und bestritt erst am 3. Juni 2016 sein erstes offizielles Länderspiel. Doch mittlerweile ist das Team in der EM-Qualifikation kaum noch zu schlagen. 1:1 in Montenegro, 3:2 in Bulgarien und als Höhepunkt am Samstag 2:1 gegen Tschechien.