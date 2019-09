Couragierte Helfer retten Frau aus eiskalter Donau

Unter Einsatz ihres eigenen Lebens haben zwei junge Feuerwehrmänner am Donnerstagabend eine Frau in Tulln aus der Donau gerettet. Das Opfer war aus unbekannter Ursache im Bereich des Jachthafens ins Wasser gestürzt. Ohne einen Augenblick zu zögern, stürzten sich die beiden Männer in die kalten Fluten.