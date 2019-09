Elf weitere Frauen erheben Belästigungsvorwürfe

Staatsoper hielt an Engagement fest

Während die Oper in Los Angeles eigene Ermittlungen ankündigte und einige US-Opern Auftritte von Domingo absagten, wurde er bei seinem ersten Auftritt seit Bekanntwerden der Vorwürfe vom Publikum der Salzburger Festspiele demonstrativ gefeiert. Die Wiener Staatsoper hielt an einem vereinbarten Engagement mit dem Tenor fest. Man wolle Domingo nicht vorverurteilen, hieß es.