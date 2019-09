Denkmalschutz begünstigte Ausbruch von Häftlingen

In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS zu einem Häftlingsausbruch in der Justizanstalt Garsten bekannte Justizminister Clemens Jabloner ein, dass es bei der Außensicherung des Gefängnisses noch Aufholungsbedarf gebe. Mitschuld an der nicht optimalen Sicherung des Gebäudes soll auch der Denkmalschutz tragen.