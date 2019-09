Jugendlichen Mopedlenker verletzt liegen gelassen

Am Mittwoch gegen 17:40 Uhr lenkte ein 15-Jähriger sein Moped auf der Kremstal Bundesstraße in Richtung Neuhofen/K. Im Ortsgebiet von Berg wurde er kurz vor einem Kreisverkehr von einem silbergrauen Pkw besetzt mit einem älteren Ehepaar überholt. Vermutlich auf Grund des Gegenverkehrs schnitt der unbekannte Lenker den 15-Jährigen, der daraufhin gegen den Randstein fuhr und in die angrenzende Wiese stürzte.