Trinkwasser bleibt in Gefahr

Landwirtschafts- und Gesundheitsministerium, Umweltbundesamt, AGES, sowie gleich zwei Landesräte in Niederösterreich beschäftigen sich mit den so wichtigen Themenbereichen Gewässerschutz, Grund- und Trinkwasser. Die Sache ist also höchst kompliziert, erklären selbst Beamte. Fakt ist jedoch, dass es vor allem in Regionen die stark landwirtschaftlich genutzt werden - etwa Marchfeld und südliches Wiener Becken - die Nitrat- und Pestizidwerte weiter besorgniserregend sind. Selbst Trinkwasseranbieter kämpfen mit Ausnahmegenehmigungen für Wasser, das zwar nicht gesundheitsschädlich ist, aber mit überschrittenen Grenzwerten zu kämpfen hat.