123.330 Passanten: Heuplatz legt an Frequenz zu

Akzente in der Stadt setzen

„Nach so viel Jahren darf das nicht mehr als Argument gelten. Es wäre an der Zeit, unabhängig von den City Arkaden Akzente in der Stadt zu setzen“, so Kuttnig. Positive Beispiele seien die Initiativen am Lendhafen oder im Kardinalviertel. „Langfristig wird man aber auch mit dem Stadtmarketing in die Gänge kommen müssen.“