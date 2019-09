Mamafreuden! Alabas Liebste zeigt ihren Baby-Bauch

Freundin Shalimar verfolgte die Partie stolz auf der Tribüne, wie sie in einer Instagram-Story zeigt. Danach ging es aber auch gleich zur Baby-Party. Mit Freundinnen feierte sie das freudige Ereignis - und das unter dem Motto „It‘s a Boy“ natürlich in blau-weiß. „Thank you so much for the best Baby Shower“, gilt ihr Dank den Gästen der Garten-Party.