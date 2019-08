Herzstillstand: Arzt rettet in Zug ein Leben!

„Ihr Mann ist mir weinend um den Hals gefallen, das ganze Abteil hat applaudiert“, so der 33-jährige Held, der an seine Mitmenschen appelliert: „Eine Botschaft ist mir besonders wichtig: Wir müssen keine Ärzte oder Krankenschwestern sein. Ein Zwei-Tage-Kurs und ein jährliches Update genügen, um zumindest die Grundlagen zu erlernen, einer Person in Schwierigkeiten helfen zu können.“