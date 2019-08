500 Migranten kamen an nur einem Tag auf Lesbos an

Auf Lesbos hat es am Donnerstag laut Küstenwache „eine Art Ansturm“ von Migranten gegeben: Allein an diesem Tag kamen mindestens 500 Menschen über die Türkei auf die griechische Insel. Es handelt sich dabei um die meisten Flüchtlinge, die seit dem Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes im Jahr 2016 binnen so kurzer Zeit nach Griechenland gelangt waren. Die Behörden können sich dieses Phänomen nicht erklären: „Woran das liegt, kann ich nicht sagen“, zeigte sich ein Offizier der Küstenwache ratlos.