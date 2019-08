Bottas-Zukunft: Mercedes hat sich wohl entschieden

In Spa ist der gebürtige Belgier Verstappen besonders motiviert, seinen dritten Saisonsieg zu landen. Zuletzt in Ungarn hatte ihm Hamilton diesen in der letzten Runde noch weggeschnappt. „Es ist ein weiteres Heimrennen für mich, und es ist immer toll, so viele Fans zu sehen, die uns anfeuern“, betonte der Red-Bull-Star. „Ich freue mich, dass es wieder weiter geht, vor allem nachdem wir so einen guten Lauf vor der Pause hatten.“