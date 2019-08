Steinschlag auf den Karnischen Höhenweg

Ein 43-Jähriger aus Kötschach hatte die Polizei darüber informiert, dass im Plöckengebiet im Bereich des Valentinthörls Steine herabgestürzt waren. Die Polizei-„Libelle“ startete mit dem Landesgeologen an Bord zu einem Erkundungsflug. Dieser ergab, dass sich aus unbekannter Ursache am Südhang des Rauchkofels in einer Seehöhe von ca 2.200 Metern kubikmetergroße Steine gelöst hatten.