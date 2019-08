Sturm findet gegen Wattens in Erfolgsspur zurück!

Sturm-Trainer Nestor El Maestro wollte nach viel Kritik am Offensivspiel am selbigen gefeilt haben. Seine Elf sollte nach einer Trauerminute für die kürzlich verstorbenen Klub-Legenden Hans Schabus (98) und Kurt Stendal (68) auch spielerisch phasenweise überzeugen können. Wattens vermochte an bereits gezeigte Leistungen hingegen nicht anzuschließen. Dabei wurde die Partie, die in der ersten halben Stunde wie auf einer schiefen Ebene Richtung Wattens-Tor lief, in der 23. Minute beinahe auf den Kopf gestellt. Emanuel Sakic passierte als letztem Grazer Feldspieler gegen Zlatko Dedic ein kapitaler Bock, er setzte gegen den slowenischen Torjäger mit einer Verfolgungsjagd über das halbe Feld aber nach und störte Dedic bei dessen Abschluss entscheidend.