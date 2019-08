Weniger Beschränkungen bei Uni-Zugang in Salzburg

„Auch wenn die Anmeldung für den Bereich Kommunikationswissenschaft noch läuft, kann man schon jetzt an den Bewerber-Zahlen sehen, dass es richtig war, heuer keinen Test zu machen“, betont Boris Romahn, Studienbereichsleiter am Fachbereich Kommunikationswissenschaft. Aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen dürfen die Unis in Österreich nun auch Aufnahmeverfahren in Jus, Fremdsprachen und Erziehungswissenschaften einführen. Vor allem die Uni Wien nützt viele Beschränkungen. Anders sieht es im nächsten Semester in Salzburg aus: Nur in Psychologie und den Lehramtstudien müssen die zukünftigen Studis einen Test schreiben.