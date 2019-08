Steirer schenkt dem „Kraffl“ ein zweites Leben

„Die Fehlersuche beginnt immer beim Kabel“, sagt Edwin Heric und rückt sich die Sonnenbrille von der Nase. Auf seinem Arbeitstisch liegt eine Kaffeemaschine älteren Semesters, in der „Ambulanz“ nebenan warten heute auch noch weit größere Kaliber: ein Rasenmäher, dem in der Blüte seines Lebens die Kraft ausgegangen ist, sowie ein Gabelstapler, dem neuerdings der Antrieb fehlt. „Es gibt eigentlich nichts, was mir die Leute nicht bringen“, erzählt der 35-jährige Leibnitzer, „besonders häufig landen Nähmaschinen, Lampen und Staubsauger auf meiner Werkbank".