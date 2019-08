Zwei Niederlagen: Sturm-Trainer macht sich Sorgen

Wie sieht’s in deinem Inneren aus? Im Umfeld spürt man bereits wieder Unruhe.

Also davon merke ich überhaupt nichts. Ich kenne ja auch niemanden, keiner spricht mich darauf an. Ich rede mit meiner Frau oder meinen Eltern - aber nicht über Fußball. Aber ich mache mir professionell Druck, ich will ja als Trainer weiterkommen und meine Mannschaft voranbringen.