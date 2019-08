Fremdgeh-Gerüchte: Miley platzt auf Twitter Kragen

„Habe gesunde Entscheidung treffen müssen“

Sie habe aber eine „gesunde Entscheidung“ treffen müssen, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen. „Ich bin so gesund und glücklich wie lange nicht mehr.“ Cyrus hatte kürzlich in einem Interview gesagt, sie passe nicht in die „stereotype Ehefrau-Rolle“. Außerdem fühle sie sich sexuell stark zu Frauen hingezogen.