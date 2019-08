Viele Starter, nur wenig Stars

Über 100 Nennungen in der allgemeinen Klasse und mehr als 200 für die U16-Bewerbe - der Salzburger Leichtathletik-Verband jubelte im Vorfeld der am Freitag und Sonntag (am Samstag gastiert der Trittroller-Europacup auf auf der Laufbahn des Olympiazentrums) in Rif ausgetragenen Landesmeisterschaft über ein Rekordteilnehmerfeld. „Wir haben den Termin extra in den August gelegt“, verrät Wettkampfleiter Ernst Grössinger einen der Gründe für die Anmeldezahlen. „Allerdings wird es generell immer schwerer, überhaupt so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen und die Leute dafür zu begeistern.“ Eine Entwicklung, die auch die regionalen „Aushängeschilder“ betrifft.