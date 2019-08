Geld beim Händler abheben: „Das ist Abzocke!“

Durch eine neue Kooperation mit Mastercard wird vermehrt an einem Bargeldservice gearbeitet, das ohne Geldautomaten auskommt. Wie bereits in 3000 Standorten österreichweit, kann man zum Beispiel über Einzelhandelsunternehmen wie Billa, Merkur, Lidl und MPreis bis zu 200 Euro in bar zu einem Einkauf oder einer Bestellung dazu abheben. Eine Entwicklung, die auf krone.at für rege Diskussionen sorgt.