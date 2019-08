Quentin Tarantino wird erstmals Vater

Kurz vor der Hochzeit hatte Tarantino seine jüngste Produktion „Once upon a time ... in Hollywood“ abgedreht, die im Mai in Cannes Premiere feierte. Der Film mit den Stars Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie spielt in Los Angeles im Jahr 1969 vor dem Hintergrund der Ermordung von Sharon Tate durch Anhänger von Charles Manson.