Granit-Insolvenz ganz in der Nähe der China-Steine

Die Landesbaustelle mit 580 Laufmetern China-Granit an der B 38 in Grünbach ist nicht schuld an der Insolvenz des Traditions-Steinmetzbetriebs Friepess heuer im April. Es gibt aber inhaltliche und geografische Zusammenhänge, die weitere Facetten zur Globalisierungs-Groteske im Granitland Mühlviertel beitragen. Siehe auch die Vorberichte hier und hier.