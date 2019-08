Stallone schwört Rache: So wird der letzte „Rambo“

Bereits im Mai gab es den ersten Trailer, jetzt legt Sylvester Stallone nach: In der Nacht auf Mittwoch wurde ein neuer Teaser (Video oben) für „Rambo: Last Blood“ veröffentlicht, der Lust auf die (vermutlich) allerletzte blutige Schlacht der Kult-Kriegers machen soll. Der Film kommt Ende September weltweit in die Kinos.