So unfassbar hart trainiert Sylvester Stallone

Jetzt im September sollen die Dreharbeiten für den letzten Teil der Filmreihe „Rambo“ starten. In „Rambo: Last Blood“ wird wieder Kultstar Sylvester Stallone in der Hauptrolle zu sehen sein, der sich mit einem unglaublich intensiven Training auf die Abschiedsvorstellung seiner Paraderolle vorbereitet. Sehen Sie dazu das Video oben.