Österreich kann Mercosur-Pakt zu Fall bringen

Parlament könnte Veto einzementieren

Doch auch hierzulande ist die Front gegen den Mercosur-Pakt breit: ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne sind gegen das Vorhaben. Und noch im Herbst könnten die österreichischen Zweifel gegen den Vertrag einzementiert werden, wie Greenpeace nun in einem Brief an die Abgeordneten fordert. Das funktioniert wie folgt: In einer wohl im September stattfindenden Ausschusssitzung könnten die Parteien mit einfacher Mehrheit paktieren, dass der jeweilige Vertreter Österreichs im Rat der EU Nein zum Abkommen sagen muss. Und weil der noch in Bearbeitung befindliche Deal im Rat der Zustimmung aller Mitgliedsstaaten bedarf, wäre es jäh darum geschehen - wohl nicht nur, aber auch wegen des österreichischen Vetos.