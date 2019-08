Tragödie nach Wespenstich: Steirer (62) verstorben

Nach einem Wespenstich, auf den er allergisch reagierte, wählte am Montag in Kapfenberg ein 62-Jähriger den Rotkreuz-Notruf, aber er konnte nur noch sagen, was ihm passiert war. Dann brach das Gespräch ab. Es dauerte länger als eine Stunde, bis die Polizei den Steirer fand. Zu diesem Zeitpunkt war der Familienvater bereits tot.