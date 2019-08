Drogenring gesprengt: Drei Festnahmen in Tirol

Drei Festnahmen

Danach ging alles Schlag auf Schlag: Drei Personen wurden verhaftet und in das Gefängnis in Innsbruck überstellt. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 45-jährigen Dänen, einen 71-jährigen Kroaten und einen 47-jährigen Österreicher. „Zwei der Festgenommenen befinden sich noch in Untersuchungshaft“, erklärt die Polizei. „Im Zuge der Einvernahmen zeigten sich die Beschuldigten zum Teil geständig.“