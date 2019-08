Unfall zwischen Lkw und Moped in Piesendorf

Eine 35-jährige Tirolerin fuhr am Montag um 16.05 Uhr mit ihrem Moped auf der B168 von Zell am See kommend in Richtung Mittersill. Zur gleichen Zeit fuhr ein roter Sattelzug in dieselbe Richtung. Im Gemeindegebiet von Piesendorf überholte dieser das Moped und dürfte zu früh wieder auf den rechten Fahrstreifen gelenkt haben. Die Tirolerin musste ausweichen und kam auf dem Bankett zu Sturz. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste ins Krankenhaus Zell am See gebracht werden.