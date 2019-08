„Bello“ darf bleiben!

Eine gebrechliche Dame weinend am Telefon: „Meine Tochter will meine Katze weggeben, bitte reden sie mit ihr, ich bin verzweifelt.“ Psychische Probleme und das Ehe-Aus waren für Maria der Grund, sich an die Tiertafel zu wenden. Aus Geldmangel musste sie in eine kleine Wohnung übersiedeln. Nicht ohne ihre Katze: „Sie ist mein Lebensinhalt.“ „Menschen, die eine Mindestpension beziehen oder unverschuldet in Not geraten, mit Futter, Katzenstreu und fallweise Zubehör zu unterstützen, damit sie ihre Lieblinge behalten und artgerecht versorgen können, ist unser Ziel. Die Vierbeiner sind oft der einzige soziale Kontakt“, betont Frau Moldaschl. „Futter und Sachspenden werden von tierliebenden Menschen, befreundeten Vereinen und Unternehmen mit Herz für die treuen Begleiter zur Verfügung gestellt. Auch die Tierecke der ,Kronen Zeitung‘ unterstützt uns mit Hunde- und Katzenfutter oder inseriert Vierbeiner, wenn Herrl oder Frauerl nicht mehr in der Lage sind, sich um das Tier zu kümmern.“