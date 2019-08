Zeche geprellt: „Bin der nächste Bundespräsident“

„Fühle mich nicht verpflichtet“

„Im Laufe der Amtshandlung wurden seine Aussagen aber immer wirrer“, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös weiter - und fuhr in der Folge wahrlich schwere Geschütze auf. Als sich die Beamten auch nicht davon beeindrucken ließen, dass es sich bei ihm um den Inhaber des Wettlokals handle, wie der Verdächtige erklärte, gab er dann auch noch an, in Zukunft in die Rolle eines großen Staatsmannes schlüpfen zu wollen. „Ich bin der nächste Bundespräsident und fühle mich deshalb nicht verpflichtet, die Rechnung zu begleichen“, so die Aussage des 54-Jährigen.