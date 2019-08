Gibraltar erteilt US-Ansuchen eine Abfuhr

USA drohen Tanker-Besatzung mit Aufenthaltsverboten

Die US-Regierung beharrt jedoch weiterhin darauf, dass das Schiff an „illegalen“ iranischen Lieferungen an Syrien beteiligt sei. Die Lieferungen werden nach Angaben des Justizministeriums von den iranischen Revolutionsgarden organisiert, die in den USA als „Terrororganisation“ eingestuft werden. Washington droht nun Besatzungsmitgliedern mit Aufenthaltsverboten in den Vereinigten Staaten. Die US-Regierung will zudem bereits erteilte Visa an Besatzungsmitglieder von Tankern widerrufen, die durch den Transport iranischen Öls die Revolutionsgarden unterstützen.