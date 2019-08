Bald donnern die Biker wieder um den Faaker See

Das freut die Wirtschaftstreibenden. Die Region ist quasi ausgebucht. „Zimmer gibt es schon seit Juni kaum mehr“, erklärt eine Mitarbeiterin des Tourismusbüros. Viele seien Stammgäste und hätten schon im Vorjahr gebucht. Andere wollen kurzfristig noch ein Plätzchen ergattern. „Bis zum Ossiacher See sind wir - jedenfalls am Wochenende - so gut wie ausgelastet.“ Die am stärksten vertretenen Nationen seien Italien, Deutschland, Österreich und Holland.