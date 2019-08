Fix! Ex-Rapidler Wöber wird ein Bulle

Wöber ist zugleich neuer Rekordtransfer der Salzburger. Bislang besetzte Super-Flop Joaquin Boghossian den Platz an der Sonne. Der Uruguayer kam 2011 für rund sieben Millionen Euro aus seiner Heimat, in 27 Spielen erzielte der Stürmer lediglich zwei Treffer. Den neuen Spitzenreiter lassen sich Sportchef Christoph Freund und Co. noch einmal deutlich mehr kosten - jedoch weniger als die in spanischen Medien kolportierten zwölf Millionen Euro.