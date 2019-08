Kleinbus geriet auf der A 1 ins Schleudern

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert, am Kleinbus entstand Totalschaden. An den Bergungs- bzw. Reinigungsarbeiten beteiligten sich die Freiwillige Feuerwehr Hallwang mit 28 Mann sowie der Streckendienst der ASFINAG.

Aufgrund des Unfalles war die Westautobahn in diesem Bereich für rund 20 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt und danach einspurig in Fahrtrichtung Salzburg befahrbar. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,00 Promille.