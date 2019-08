Gasexplosion mit zwei Toten: Der Abriss beginnt

Zwei Todesopfer hat die folgenschwere Gasexplosion in einem Gemeindebau im Wiener Bezirk Wieden gefordert. Nun beginnt der Abriss des schwer in Mitleidenschaft gezogenen Gebäudes. In etwa sechs Wochen soll der Bau dem Erdboden gleichgemacht sein, an der Stelle soll künftig ein neuer Gemeindebau errichtet werden.