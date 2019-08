Alko-Lenker (36) flüchtete nach schwerem Unfall

Die beiden Männer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld waren gegen 21.30 Uhr auf der Vorauerstraße (L405) Richtung Rohrbach an der Lafnitz unterwegs. Der 36-Jährige lenkte den Wagen, am Beifahrersitz saß sein 41-jähriger Bekannter. Nahe Vorau gerieten sie auf die Gegenfahrbahn und stießen frontal gegen den Wagen der Frau. Sie wurde mit dem Auto in den Straßengraben geschleudert. Der 36-jährige Lenker leistete allerdings keine Hilfe, sondern wollte sich aus dem Staub machen. Er wurde aber von der Polizei geschnappt, hieß es am Donnerstag. Die Feuerwehr musste sie aus dem Pkw retten. Die Helfer brachten sie anschließend in das LKH Graz. Die beiden stark betrunkenen Männer wurden mit Verletzungen ins LKH Hartberg gebracht.