Beyonce trägt Sonnenbrillen aus Österreich

„Die Jungfrau in mir lebt für den subtilen Hauch“, schrieb Beyonce jetzt zu einer Reihe an Fotos, für die sie sich von Kopf bis Fuß in Lila gehüllt hatte. Ein Accessoire ihres Outfits jedoch stammt aus österreichischer Feder. Die coole, fliederfarbenen Sonnenbrille in Cateye-Form stammt nämlich aus der aktuellen Kollektion von Andy Wolf Eyewear.