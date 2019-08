Mögliche Austria-Gegner: Eindhoven oder Haugesund!

PSV, zuletzt nur drei Punkte hinter Champions-League-Halbfinalist Ajax Amsterdam Zweiter, gilt gegen die Norweger als klarer Favorit, ist aber gewarnt. Schon gegen den nunmehrigen LASK-Gegner in der CL-Quali, den FC Basel, war die Truppe von Trainer Mark van Bommel in dieser Rolle, musste aber nach einem 3:2-Heimsieg und einer 1:2-Niederlage in Basel die Segel streichen.